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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Birliği yüzde 15 enerji tasarrufunda anlaştı


Rusya’nın gaz akışını kesebileceğinden endişelenen Avrupa Birliği (AB), enerji kullanımını yüzde 15 azaltma konusunda anlaştı.

Fotoğraf: Reuters

AB, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından ortaya çıkan enerji krizi için arayışlarını sürdürüyor. Bir taraftan yeni alternatifler için Azerbaycan yönetimiyle görüşen AB, bir taraftan da enerji kullanımında tasarrufa gidiyor.


Ağustostan marta kadar enerjiyi yüzde 15 tasarruflu kullanmaya çağıran AB, bu kapsamda hazırlanan düzenlemeyi bugün onayladı.

AB, ABD’yle birlikte Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uyguladı. Enerji kaynakları bakımından Rusya’ya bağımlı olan AB, Moskova yönetiminin gaz akışını durdurma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu kriz AB’deki enflasyonu tarihi seviyeye çıkardı ve Almanya’yı resesyonun eşiğine getirdi.

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