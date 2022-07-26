Avrupa Birliği, Rusya’ya yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik yaptırımları enerji kesintisi tehdidine rağmen altı ay daha uzattı.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgalinin etkileri sürüyor. Milyonlarca insanı açlıkla karşı karşıya getirme tehlikesi olan tahıl krizi, İstanbul’da varılan anlaşmayla çözüldü.

Tahıl anlaşması, Rusya’nın önceki gün Odesa bugün de Mıkolayiv limanlarını vurmasıyla sekteye uğrasa da koridorların açılması için çalışmalar sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de enerji krizine karşı hazırlık çalışmalarına hız verildi. AB, enerji kullanımını azaltma konusunda anlaşmaya vardı.

Hem tahıl hem de enerji krizi, Rusya’nın işgal sonrası gelen yaptırımlara karşı kullandığı iki önemli koz. Moskova yönetimi yaptırımların kaldırılması için kesintiye gittiği enerji ve gıda sevkiyatını tamamen kesme tehdidinde bulunuyor.

Ama buna rağmen AB’nin Rusya’ya karşı uyguladığı sert yaptırımlar Ocak 2023 sonuna kadar uzatıldı.