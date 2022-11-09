Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin en büyük ödülü Prof. Dr. Pamir’e verildi

Beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, nöroşirürji alanında Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) en büyük ödülü kabul edilen ‘üstün hizmet ödülü‘ne layık görüldü. Ödül ilk kez Türkiye’den bir beyin cerrahına verildi.

Avrupa’da beyin cerrahisi alanında tüm dernekleri çatısı altında toplayan Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) Üstün Hizmet Ödülü iki yılda bir, bilim ve eğitim alanında yaptıkları sıra dışı çalışmalarla kendinden sonrakilere ilham kaynağı olanlara veriliyor. Pamir ödülünü EANS’ın, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa kongresindeki törende, EANS Başkanı Prof. Dr. Andreas Demetriades’in elinden aldı.

2016-2018 arasında Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin (President of World Academy of Neurological Surgery) ilk Türk başkanı olan, Acıbadem Üniversitesi Kurucu Rektörü Pamir, Türkiye nöroşirürjisi açısından bu ödülün bir takdir ve şeref olduğunu, ülkemizin bu ödülü hak ettiğini söyledi. Pamir, “Kişisel olarak da bugüne dek yaptıklarımızın, ürettiğimiz akademik çalışmaların ve ürettiğimiz evrensel bilginin takdir edildiğini görmekten dolayı onur duydum” dedi.

Türkiye’deki beyin cerrahisinin çok parlak bir tıp dalı olduğunu ifade eden Pamir, “Bu alanda yeni yetişen gençlerin son derece yetenekli olduğunu görmek, geleceğin çok daha iyi olacağına yönelik inancımı güçlendiriyor. Gençlere her zaman en büyük tavsiyem; çok çalışmaları ve evrensel bilgiye katkıda bulunmalarıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Necmettin Pamir kimdir?

Bir dönem Türk Nöroşirürji Derneği Başkanlığını yürüten, Amerikan, Alman ve Dünya Nöroşirürji Akademilerinde üyeliği bulunan, 18 ulusal ve uluslararası derneğin üyesi olan Prof. Dr. M. Necmettin Pamir’in nöroşirurji üzerine 268 uluslararası dergide yayınlanmış çalışması bulunuyor. Pamir, dünyanın sayılı beyin cerrahlarının yer aldığı Amerikan Beyin Cerrahi Akademisi’ne de kabul edildi. 1953 doğumlu olan Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, American Academy’e Prof. Dr. Gazi Yaşargil’den sonra girebilen ikinci Türk beyin cerrahı.

1984 yılında kurulan Avrupa-Asya Beyin Cerrahisi Akademisi’nde geçmişte sekreterlik ve başkan yardımcılığı yapan Pamir, 2007-2009 yılları arasında da akademiye başkanlık yapmıştı. 2016 yılında da Avrupa-Asya Nöroşirürji Akademisi’nden aldığı (Academia Eurasiana Neurochirurgica) Altın Madalya’yla başarısını taçlandırmıştı. Pamir bugüne dek toplam 14 ödülün sahibi oldu.