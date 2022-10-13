Avrupa Adalet Divanı: İşveren, çalışanlara başörtüsünü yasaklayabilir

Avrupa Birliği’nin (AB) en üst düzey yargı organı Avrupa Adalet Divanı bir işverenin, çalışanlara başörtüsü giymeyi yasaklayabileceğine hükmetti.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre mahkemenin bugün açıkladığı karar, 2018’den bu yana Belçika’da devam eden bir anlaşmazlık nedeniyle alındı.

L.F. adlı Müslüman kadın, sosyal konutları yöneten bir şirkete staj için başvurdu. Şirket, staj sırasında başörtüsünü çıkarmayacağını söyleyen kadının başvurusunu reddetti.

L.F., birkaç hafta sonra farklı türden bir başörtüsü giymeyi önerdi ancak şirket, ‘ofislerde kep, şapka veya başörtüsüne izin verilmediğini’ belirterek bu öneriyi de geri çevirdi.

Mahkemeye taşıdı

Bunun üzerine kadın, iş mahkemesine başvurarak, şirketin Genel Ayrımcılıkla Mücadele Yasası’nı ihlal ettiğini savundu. Kadın stajyer, ‘dini inançlara dayalı doğrudan veya dolaylı ayrımcılık sonucu staja kabul edilmediğini’ belirterek kararın iptalini istedi.

Belçika’daki mahkeme de, Avrupa Adalet Divanı’a başvurarak, ‘dini çağrışım içeren işaret ya da giysi yasağının din temelinde doğrudan ayrımcılık içerip içermediğini’ sordu.

Adalet Divanı, ‘Bir şirketin, ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarının görünür şekilde dini, ideolojik veya manevi işaretler takmasını yasaklaması durumunda, doğrudan bir ayrımcılık söz konusu olmadığını’ açıkladı.

Mahkemeye göre, tarafsızlık politikasının çalışma mevzuatında yer alması durumunda bir işveren, çalışanlarına başörtüsünü yasaklayabilir.