Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası: Türkiye 16 madalyayla tamamladı

Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu.

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Bosna Hersek’in ev sahipliğinde düzenlenen ve dört gün süren şampiyonayı ay-yıldızlı ekip, dokuz altın, bir gümüş ve altı bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamladı.

Türkiye, ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında şampiyon olmayı başardı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Ümitler Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi: “Kardeş ülkemiz Bosna Hersek’te 4 gün boyunca deyimin tam anlamıyla tarih yazdık. Bu geleceğimiz adına önemli bir sinyal. Takım ruhu ve sinerjinin bu başarıda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu zincirleme bir başarıdır.”

Madalyalar şöyle:

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Enes Kaplan (58kg), Berkay Erer (68kg) Yiğithan Kılıç (80kg), Hayrunnisa Gürbüz (62kg), Elif Sude Akgül (49kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Şevval Çakal (62kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg)

Gümüş: Eylül Mina Durdu (57kg)

Bronz: Yusuf Badem (58kg), Buğra Coşgungönül (68kg), Eren Özdemir (68kg), Rahmet Baran Şimşek (+87kg), Öykü Özbey (53kg), Mümüne Nur Göz (57kg).