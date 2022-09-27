Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: Çocuğumun yanında saldırıya uğradım

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, çocuğuyla parkta vakit geçirdiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Olayı Twitter’dan duyuran Özkiraz, şunları yazdı:

“Saat 20.05’te Konyaaltı’nda mahallemizin çocuk parkında çocuğuma bir şeyler yedirirken, oturduğum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım.

Saldırgan parkın etrafında benim arkamda gezindikten sonra kulağıma yumruk attı, doğrulup tekme attığım şahıs ‘Sen ne sandın kimsin lan’ diye bağırıp hızla koşup kaçtı. Arabayla kaçtığı yere doğru yakalamaya çalıştım ancak kaybolmuştu. Şimdi poliste şikâyet oluşturuyorum.

Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler. Onlarca küçük çocuğun ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi. Nasıl birisi çocuğu kucağında ve arkası dönük birisine saldırabilir ki? Merak edenler için ben iyiyim, çocuklar da iyi.”