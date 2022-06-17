Avlanmanın yeni bir yolunu buldular: Kutup ayıları için umut doğdu

İklim krizinin sembol imgelerinden olan kutup ayılarının küresel ısınmanın etkilerine alışmaya başladıklarına dair göstergeler bulundu.

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Ayılar fok avlamak için Arktik deniz buzuna ihtiyaç duyar. Deniz buzunun azalması kutup ayılarını nesli tükenme riskiye karşı karşıya bırakıyor.

Ancak yeni araştırma ayılar için umut olduğuna işaret ediyor. Bilim insanları Grönland’ın güneydoğusunda yüzlerce kutup ayısının buzullardan kopan tatlısu platformlarını kullanarak avlanmaya adapte olduğunu keşfetti.

Araştırmanın baş yazarı Washington Üniversitesi’nden kutup ayısı uzmanı Kristin Laidre “Deniz buzunun olmadığı fiyortlarda sekiz aydan fazla hayatta kaldılar çünkü buzul buzlarına erişimleri vardı” dedi.

Elde edilen bulgular artan sıcaklara rağmen türün hayatta kalabileceği ihtimalini doğurdu.

Science dergisinde yayınlanan araştırma için bilim ekibi iki yıl boyunca bölgeye dair ekolojik bilgilerini paylaşan kuzey yerlileriyle görüştü. Ayrıca helikopterle bölgenin ücra noktalarına ulaşarak kutup ayılarına uydu izleme cihazları taktı ve genetik numuneler topladı.

Dünyada yaklaşık 26 bin kutup ayısı kaldığı tahmin ediliyor.