Avcılar’da üç katlı binada patlama: İki yaralı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde üç katlı bir binanın giriş katında patlama sonrası yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak’taki üç katlı binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın ardından başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bina önünde oturan iki kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki binalarda da hasar oluştu.

Yangının doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi. Binanın ön cephesi patlama nedeniyle yıkılırken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.