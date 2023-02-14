ATV istememiş: Ahbap’a destek veren Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında yok

ATV’nin depremzedelere yardım için düzenlenecek ortak yayına, Ahbap’a destek veren Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun katılmasını istemediği söyleniyor.

Oktay Kaynarca – Kenan İmirzalıoğlu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin sekiz ulusal televizyon kanalı ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, SHOW, TRT 1 ve TV8 yarın akşam depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek.

‘Türkiye Tek Yürek’ adlı kampanyada toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, depremin ilk günlerinden itibaren Ahbap‘ın yanında yer alan ve büyük miktarda bağışın toplanmasına destek olan Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu yarın ortak yayına ATV ekranlarından katılacaktı.

Ancak Kaynarca ve İmirzalıoğlu’nun, kanal yönetiminin son anda aldığı kararla ortak yayında yer almayacakları öğrenildi.

Ahbap hedefte

Sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, televizyonda ve sosyal medyada ‘organize’ bir şekilde harekete geçen iktidar çevresi tarafından hedef alınıyordu.

Saldırılara bugün MHP lideri Devlet Bahçeli de katılmış ve grup toplantısında Ahbap’a yönelik “Bu sahtekarların Tük televizyonunda artık yer almaması lazımdır” ifadelerini kullanmıştı.