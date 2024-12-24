ATO: Suriye yeni fırsat kapısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Suriye’deki yeni dönemin lojistik ve ticaret açısından Türkiye için yeni fırsatların kapısını aralayacağını belirtti.

Gürsel Baran. Fotoğraf: AA

Baran, ATO 29’uncu dönem meclis üyeleri ekonomik istişare toplantısı için bulunduğu Antalya’da Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de yeni bir döneme girildiğini, şimdi ülkenin yeniden inşa ve yapılanma sürecinin başlayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler raporuna göre Suriye’nin inşa maliyetinin 400 milyar doları bulacağını vurgulayan Baran şunları söyledi:

* Suriye’deki savaştan, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel olarak en çok etkilenen Türkiye’nin bu süreçte aktif rol alması önemli. Türkiye, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde rol üstlenebilecek potansiyele sahip bir ülke, komşu olması nedeniyle lojistik avantajlara da sahip.

* Suriye’de yeniden tesis edilecek ekosistemin sağlıklı kurulması, halen Türkiye’de yaşayan sığınmacıların geri dönmesini garantilemesi açısından da önemli. Bunlar, Türkiye’nin Suriye’yi yeniden inşa eden ülkeler listesinin başında olması gerektiğini ortaya koyuyor.

* Türkiye’nin eli güçlü. Bu gücü doğru kullanması için doğru stratejilerin ortaya konması gerekiyor. Suriye’deki yeni dönem, lojistik ve ticaret açısından ülkemiz için yeni fırsatların kapısını da aralayacak.

* Ayrıca, bölgeye yakın konumlanmış çimento ve demir-çelik fabrikalarının varlığı, doğal avantaj olarak görülüyor. Suriye’nin yeniden inşası için söz edilen 400 milyar dolardan Türkiye’nin 10 yıllık süreçte önemli pay alabileceği belirtiliyor.

* Bu süreçte Suriye halkı ve coğrafyamız için yeni fırsatlar ortaya çıkacağına inanıyoruz. Gelecekte, ülkemizde yıllarca ikamet etmiş milyonlarca Suriyeli komşumuz olacak. İstikrar sağlandığında, Suriye fırsatlar ülkesi olacak ve bu fırsatlara en kolay ulaşacak ülke de biz olacağız.