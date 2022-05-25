Atılım Murat: Türkiye’nin ‘çok zorlanacak ülkeler’ listesinde yer alması üzücü

Tahvil/bono ve hisse senedi piyasalarındaki oynaklık eylüle kadar sürebilir. Likidite koşulları iyi gözükmüyor. Finansal koşullar sıkılaşıyor. Büyümedeki aşağı yönlü riskler, yüksek enflasyon, artan faizler, cazip bir piyasa ortamı yaratmıyor.

Jeopolitik riskler ve Çin’in salgın stratejisi, tedarik zincirlerinde ek sıkışmalar yaratacak. Arz zincirlerinin normalleşmesi kısa vadede mümkün değildir. Enflasyonun bu nedenle, yukarıda yazdığım merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmesi muhtemeldir. Tahminler farklılaşabilir. Ancak büyük merkez bankalarının nötr faizi, reel faizin en azından sıfır olacağı yer olabilir. Bu sıkıntılı konjonktürde yayımlanan raporlarda, yapılan tartışmalarda, Türkiye’nin adının ‘‘çok zorlanacak ülkeler’’ listesinde yer alması üzücüdür.

Atılım Murat’ın yazısı