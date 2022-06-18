Atatürk resimli Türk bayrağının yere atılması: Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı

Trabzon’da üzerinde Atatürk’ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak’ta cep telefonu aksesuarları satan işyerinin sahibi, bir süredir dükkanın önünde asılı duran Atatürklü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti.

Bayrağın sokakta bir kenara atıldığını gören işyeri sahibi, bölgedeki kameraların kayıtlarını izledi.

Kayıtlarda, dün akşam dükkanın bulunduğu ara sokaktan geçen iki kişiden birinin Trabzonspor flamalarının da asıldığı ipteki Türk bayrağını çekip alarak yere attığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı yere atanın V.E. yanındakinin ise A.S. olduğunu belirledi.

V.E. ve A.S. hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret‘ ve ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden V.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’dan tutuklandı, diğer şüpheli A.S.’yse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.