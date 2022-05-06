Ataşehir’de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde eşinin bıçakladığı kadın öldü.
AA’nın aktardığına göre Örnek Mahallesi’nde İsmet İnönü Parkı’nda Tuncay K., Selma K’yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir yerde suçta kullandığı bıçakla yakaladı.
Ağır yaralanan Selma K. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tuncay K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Selma K’nin eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı ve kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi.