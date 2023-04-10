Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şennur Aldemir Doğan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı Türkay Dalan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığı’na Taner Beyoğlu, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı’na Onur Gözet, Sinema Genel Müdür Yardımcılığı’na Kemal Uysal, Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Hazım Ücün, Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne İrfan Tekin atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Punar, Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür yardımcılıklarına Adem Tuncer ve İlkay Akçay atanırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığı’na Ferhat Güngör getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1’inci Hukuk Müşaviri Abdulkadir Sarı, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin görevlerinden alınırken, 1’inci Hukuk Müşavirliği’ne Hakan Sezgin’in ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Prof. Dr. Münire Kevser Baş atandı.