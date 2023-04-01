Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın, porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişki sonrası ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili jüri tarafından suçlanmasının ardından New York’ta güvenlik önlemleri artırıldı. Trump’ın 4 Nisan’da hakim karşısına çıkması bekleniyor.