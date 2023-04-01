Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çok sayıda görevden alma ve atama kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.
Büyükelçiler
Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ve Kanada Büyükelçisi Kerim Uras merkeze çekildi.
Kongo Cumhuriyeti büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen, Endonezya Cumhuriyeti büyükelçiliğine Talip Küçükcan, Kanada Cumhuriyeti büyükelçiliğine Togo Cumhuriyeti Büyükelçisi Esra Demir ve Togo Cumhuriyeti büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç atandı.
Diyanet işleri
Diyanet işleri başkanlığında açık bulunan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sadide Akbulut atandı.
Basın İlan Kurumu
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Evren Başar, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Karakaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar, Ahmet Arslan ve İdris Kardaş görevlendirildi.
Adalet bakanlığı
Adalet bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine Ramazan Akcan ve Adalet Müfettişi Özcan Çakıroğlu getirildi.
Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Fehmi Çelik görevden alındı.
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliğine iş müfettişi Serhan Güner getirildi. Açık bulunan iş müfettişliğine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcısı Savaş Aykılıç atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne aynı yer Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özdemir atandı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Tuna Cebecioğlu getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger görevden alındı.