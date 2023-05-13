Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla alınan atama kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü’ne Ruşen Arvas atandı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne, kurumun genel müdür yardımcısı Mehmet Akif Balta getirildi. Kurumun genel müdür yardımcılığınaysa Mehmet Ekinci atandı.
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