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Yaramazlara biraz batar!

Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla alınan atama kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Fotoğraf: AA

Buna göre, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü’ne Ruşen Arvas atandı.


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne, kurumun genel müdür yardımcısı Mehmet Akif Balta getirildi. Kurumun genel müdür yardımcılığınaysa Mehmet Ekinci atandı.

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