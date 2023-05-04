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Yaramazlara biraz batar!

Atama kararları Resmi Gazete’de

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ile devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığında açık bulunan müfettişliklere, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları Burçin Ağbaba Atmaca, Mehmet Atmaca, Kamil Güney, Kazım Onur Kurt, Engin Can Çanga, Sakine Bostan, Betül Ceylan, Mustafa Emre Gözlükaya, Cem Doğan, Deniz Abdikoğlu, Selçuk Ağca, Murat Elaman, Anıl Altun, Osman Fatih Kelle ve Hüseyin Sağlam atandı.


Devlet hava meydanları işletmesi genel Müdürlüğüne açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Çakmak ve Enes Çakmak getirildi.

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