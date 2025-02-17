Asya Altyapı Bankası'ndan Türkiye'ye 5 milyar dolar destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında kamu projeleri için 5 milyar dolarlık (yaklaşık 181 milyar 137 milyon lira) destek anlaşması imzalandı.

Fotoğraf: Asya Altyapı Yatırım Bankası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AIIB Başkanı Jin Liqun Suudi Arabistan’ın El Ula kentinde bir araya geldi.

Toplantıda AIIB’nin üç yılda (2025-2027) Türkiye’deki kamu projelerine yaklaşık 5 milyar dolarlık finansmanın mutabakat anlaşması imzalandı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Bu mutabakat zaptıyla AIIB’yle ilk kez çok yıllı çerçeve oluşturulmuş ve işbirliğimiz daha da güçlendirilmiştir.

Enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracatın finansmanı, sağlık ve su yönetimi başta olmak üzere birçok alanda kalkınma odaklı projeler desteklenecek.”

Ayrıca özel sektör projeleri için de 5 milyar dolarlık ek finansman sağlanması öngörülüyor.

Türkiye, bankanın 10’uncu büyük hissedarı

Çin’in başkenti Pekin merkezli AIIB 110 üyeli bir uluslararası finansal kuruluş.

Bankanın toplam sermayesinin yüzde 75’i bölgesel üyelere, yüzde 25’i de bölge dışı üyelere dağıtılıyor.

Türkiye, 2,6 milyar dolar (yaklaşık 94 milyar 147 milyon lira) sermayesiyle yüzde 2,5’lik oy gücüne sahip olurken bankanın 10’uncu büyük hissedarı konumunda.