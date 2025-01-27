Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'de faaliyete başlıyor

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Türkiye’de faaliyete başlama kararı aldı. Kamu ve özel sektör çeşitli alanlarda uzun vadeli finansman imkanlarını kullanabilecek.

Fotoğraf: AKB

Türkiye 1991’den bu yana üyesi olduğu AKB’de, 12 Aralık 2024’teki Guvernörler Kurulu kararıyla ‘bölge dışı üye’den ‘bölgesel üye’ geçmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı karardan dört buçuk ay sonra bankanın Türkiye’de faaliyete başlayacağını duyurdu. Açıklamada şöyle dendi:

“Bu süreç, üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde yalnızca dört buçuk ay gibi kısa bir sürede geniş bir destekle başarıyla tamamlanmıştır.

Bu karar doğrultusunda AKB, ülkemizdeki faaliyetlerine başlayacaktır.

Böylece kamu ve özel sektörümüz; altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarından faydalanacaktır.”

AKB heyetinden Türkiye’ye ziyaret

AKB yetkilileri heyeti, faaliyetlerini belirlemek için kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Heyet, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le de bir araya geldi.

Bakanlık görüşmeye dair şu bilgiyi verdi:

“Görüşmede, sayın bakanımız tarafından Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ülkemizin sektörel öncelikleri ve izlenen politikalar hakkında bilgi paylaşılmış, heyet tarafındansa AKB’nin ülkemize yönelik gelecekteki çalışma programının genel çerçevesi sunulmuştur.

Bakanlığımızın çok taraflı kalkınma bankalarıyla kurduğu güçlü ilişkiler ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, ülkemiz, tercih edilen bir kalkınma ortağı olmuş, bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz 35 milyar dolara (yaklaşık 1 trilyon 250 milyar lira) ulaşmıştır.

Bu başarı, ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.”

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre AKB, merkezi Manila’da bulunan 69 üyeli bir uluslararası finansal kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Bankanın toplam kayıtlı sermayesi 142,7 milyar dolar (yaklaşık 5 trilyon 99 milyar lira) olurken ödenmiş sermayesi 7,1 milyar dolar (yaklaşık 253 milyar 684 milyon lira) olarak kaydedildi.

Türkiye’nin bankadaki kayıtlı sermayesi 480,7 milyon doları (yaklaşık 17 milyar 175 milyon lira) bulurken bu sermaye yüzde 0,56 oy gücüne karşılık geliyor.