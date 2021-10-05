AstraZeneca, Covid-19 ilacı için acil kullanım onayı istedi

Britanyalı ilaç üreticisi AstraZeneca, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) Covid-19’u önlemeye yönelik yeni bir tedavi ilacı için acil kullanım izni vermesini talep etti.

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Şirketin bugün yaptığı açıklamaya göre, ilaç insanlarda herhangi bir Covid-19 semptomu gelişme riskini yüzde 77 oranında azaltıyor. İlaçla ilgili deney 5 binden fazla katılımcıyla düzenlendi ve son aşamaya geldi.

‘AZD7442‘ adı verilen ilaçla Covid-19 aşılarına rağmen yeterince güçlü bir bağışıklığa sahip olmayan kişilerin korunmasının sağlanabileceği bildirildi.

Aşılar, hedef antikorlar ve enfeksiyonla savaşan hücrelerden oluşan bir cephane geliştirebilmek için aktif bir bağışıklık sistemine güvenirken, ‘AZD7442‘ enfeksiyon durumunda virüsü kontrol altına almak için vücutta aylarca kalacak şekilde tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlar içeriyor.

İlacının ABD’den onay alması, Covid-19 aşısı henüz ABD’de henüz onaylanmamış olan AstraZeneca için büyük bir kazanç olacak.

AstraZeneca, ABD ve diğer hükümetlerle ‘AZD7442‘ için tedarik anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini de açıkladı.