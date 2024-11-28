Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi bulundu

Araştırmacılar 50 yılın ardından ilk kez astım ataklarına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulduklarını duyurdu.

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BBC Türkçe‘nin haberine göre son araştırma şiddetli vakalarda kullanılan Benralizumab adlı enjeksiyonun astım ataklarında rutin olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

Tedavide kullanılan Benralizumab, astım atağı sırasında ve KOAH olarak bilinen kronik obstrüktif akciğer hastalığında devreye giren bağışıklık sisteminin bir kısmını baskıladı.

Solunum sorunu, göğüste hırlama, öksürük ve nefes darlığına yol açan bu ataklar düzenli inhaler (astıma karşı kullanılan tıbbi cihaz) kullanımıyla kontrol altına alınamazsa doktorlar steroide başvuruyor.

158 hastanın takibiyle yapılan çalışmanın sonuçları Lancet Respiratory Medicine dergisinde yer aldı.

Buna göre steroid kullanımında yüzde 74 olan tedavi başarısızlığı oranı yeni tedavi yönteminde yüzde 45’e düşüyor.

Yeni tedavinin uygulandığı hastaların daha az hastaneye yatırıldığı, başka bir tedavi yöntemine daha az ihtiyaç duyduğu ve ölüm oranının daha az olduğu tespit edildi.

Prof. Bafadhel astım atağı vakalarının oldukça fazla sayıda görüldüğünün altını çizerek, yeni tedavinin oldukça fazla sayıda hasta için büyük bir fayda getirebileceğini söylüyor:

“Bu bir dönüm noktası olabilir. 50 yıldır tedavimizde bir değişiklik olmamıştı. Kötüleştiklerinde insanları nasıl tedavi edeceğimize dönük devrim niteliğinde bir gelişme olacak.”

Yeni ilacın uygulandığı hastaların bulgularında da iyileşme ve yaşam kalitelerinde artış da tespit edildi.

‘Astımı yok etmiyor ancak buna en yakın ilaç’

55 yaşındaki Alison Spooner ilacı alan hastalardan birisi.

Çocukluktan beri astım hastalığı var, son beş yıldaysa hastalığı daha da kötüleşmiş ve üç kez ciddi atak geçirmiş.

Spooner “Daha da kötüleşiyordu, nefes alma sorunu oldukça korkutucu” diyor.

Yeni ilacı aldıktan sonra ‘ciddi bir değişim’ hissettiğini söyleyen Spooner, inhaler kullanmayı sadece doktorlar devam etmesini söylediği için sürdürdüğünü anlatıyor: “Maalesef hiçbir ilaç astımı tamamen yok etmiyor, ancak buna en yakın olan bu ilaç. Bence bu biraz mucizevi.”

Test süreci 2025’te

Benralizumab henüz yaygın kullanıma açılmadı.

Daha kapsamlı bir test sürecinin 2025’te başlaması ve iki yıl sürmesi bekleniyor.

Çalışamalar ilacın maliyetine yönelik de bir incelemenin yapılmasını kapsayacak. Çünkü bu tip etken maddeler bir hayli maliyetli.