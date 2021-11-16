Askeri okulların sınav sorularının ‘FETÖ’ tarafından sızdırılmasına ilişkin soruşturma: 20 gözaltı

Ankara başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının ‘FETÖ’ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 20’si yakalandı.
AA’nın başsavcılığın açıklamasından aktardığına göre ‘FETÖ’nün 2012 ve 2013 Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2011 ve 2015 Askeri Lise, 2009 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylık, 2010 yılı Kara Harp Okulu, 2010 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylık, 2011 Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.
27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri başkent merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarla şüphelilerden 20’sini gözaltına aldı.