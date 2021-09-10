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Yaramazlara biraz batar!

Asker ‘eğlencesi’nde havaya ateş açtı: İkisi çocuk beş yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Mücahit Ö.’nün (20) asker eğlencesinde havaya ateş açması sonucu ikisi çocuk beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Mücahit Ö., dün akşam Ziya Gökalp Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtı.


Umutcan Ç. (17), Doğan Ç. (20), Fatih D. (17), Ferhat Ö. (33) ve Tayfur F. (18), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mücahit Ö., polis tarafından evinde yakalandı.

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