Aşı yaptırmayan baba-oğul 12 gün arayla Covid-19’a yenik düştü

Edirne’de aynı evde yaşayan Murat Gürses (48) ile babası Demircan Gürses (78) 12 gün arayla Covid-19’a yenik düştü. Baba ile oğlun aşı olmadığı, anne Firdevs Gürses’in ise üç doz aşı yaptırdığı belirtildi.

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Babası Demircan Gürses, annesi Firdevs Gürses ve kızı ile aynı evde yaşayan taksi şoförü Murat Gürses, eylül ayı başında soğuk algınlığı belirtileri nedeniyle hastneye gitti, muayene sonrasında test yapıldı. İki kez corona virüsü test de negatif çıkınca bir süre grip olduğunu düşünüp doktora gitmedi. Gürses, durumu ağırlaşınca yeniden Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Bu kez testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Gürses yoğun bakıma alındı. 15 yaşında bir kız çocuğu olan Murat Gürses, 12 Eylül’de hayatını kaybetti.

Murat Gürses’in ardından oğlu gibi aşı olmayan babası Demircan Gürses’te de belirtiler çıktı. Tetkikler sonucu baba Gürses’in de virüse yakalandığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Demircan Gürses, 24 Eylül’de hayatını kaybetti.

12 gün arayla eşi ile çocuğunu kaybeden anne Firdevs Gürses’in üç doz aşı olduğu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.