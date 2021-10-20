Aşı olmayan baba-oğul dört gün arayla ‘corona’dan öldü; anne ve oğlu hastanede

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, aşı olmayan Mustafa Yumurtaş (82) ve oğlu Şükrü Yumurtaş (56), dört gün arayla Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Anne Nihan ve diğer oğlu Cihat Yumurtaş’ın ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli Şükrü Yumurtaş, beş gün önce tedavi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Mustafa Yumurtaş da dün öğle saatlerine yaşamını yitirdi. Aşı olmayan baba ve oğlunun ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Mustafa Yumurtaş’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında oğlunun yanında toprağa verildi.

Şükrü Yumurtaş’ın annesi Nihan Yumurtaş ve kardeşi Cihat Yumurtaş da virüse yakalandı. Nihan Yumurtaş, Ereğli Devlet Hastanesi’nde, Cihat Yumurtaş özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Anne ve oğlunun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muhtar aşı çağrısı yaptı

Kirmanlı Mahallesi’nin muhtarı Nurettin Yaman, ailenin tüm fertlerinin Covid-19’a yakalandığını söyledi. Baba ve oğlunun aşısız olduğunu dile getiren Yaman, şöyle devam etti: “Biz muhtarlar olarak vatandaşlarımızın aşı olmalarını istiyoruz. Bunu zaten baştan beri de sosyal medyamızdan ve diğer gruplardan paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olmalarını istiyoruz. Ailenin geride kalanlarına başsağlığı, acil şifalar diliyorum. Zor bir durum. Sanki bir yaprak dökümü var. Allah şifalar versin diyorum.”