Aşı karşıtlarının hedef aldığı Prof. Dr. Şenol’a destek

Aşı karşıtlarının Twitter üzerinden hedef aldığı mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek yağdı.
Covid-19 pandemisinin başından beri bilgi, birikim ve deneyimini paylaşan Şenol’a, ‘aşı karşıtlarının saldırısı’ devam ediyor. Aşı karşıtlarının daha önce de hedef aldığı uzman hekim suç duyurusunda bulunmuştu.
Çarşamba akşamı Büyük Uyanış Hareketi isimli aşı karşıtı oluşumun Twitter hesabı üzerinden ‘#YokDeveEsinŞenol’ diye bir etiket açıldı. Şenol’u hedef gösteren oluşumun hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etiketlenerek “Bu ahlaksız, seviyesiz ve umutsuz vakayla siz ilgilenmeyecekseniz, gücünüz yetmiyorsa bize söyleyin biz ilgilenelim. Bu işin sonu kötüye gidecek haberiniz olsun” ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Şenol gibi sık sık aşı karşıtlarının hedefi haline gelen çok sayıda meslektaşı da ‘#EsinSenolYalnızDeğildir’ etiketi altında destek mesajları yazdı.