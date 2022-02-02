Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aşı karşıtlarının hedef aldığı Prof. Dr. Şenol’a destek

Aşı karşıtlarının Twitter üzerinden hedef aldığı mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek yağdı.

Fotoğraf: dresinsenol.com

Covid-19 pandemisinin başından beri bilgi, birikim ve deneyimini paylaşan Şenol’a, ‘aşı karşıtlarının saldırısı’ devam ediyor. Aşı karşıtlarının daha önce de hedef aldığı uzman hekim suç duyurusunda bulunmuştu.


Çarşamba akşamı Büyük Uyanış Hareketi isimli aşı karşıtı oluşumun Twitter hesabı üzerinden ‘#YokDeveEsinŞenol’ diye bir etiket açıldı. Şenol’u hedef gösteren oluşumun hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etiketlenerek “Bu ahlaksız, seviyesiz ve umutsuz vakayla siz ilgilenmeyecekseniz, gücünüz yetmiyorsa bize söyleyin biz ilgilenelim. Bu işin sonu kötüye gidecek haberiniz olsun” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Şenol gibi sık sık aşı karşıtlarının hedefi haline gelen çok sayıda meslektaşı da ‘#EsinSenolYalnızDeğildir’ etiketi altında destek mesajları yazdı.

Prof. Dr. Şenol, suç duyurusunda bulunacak

SON HABERLER

Bozdağ, hakimlere yüklendi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakimlere yüklendi: 15 yerinden bıçak yemiş kadını bu hale getiren şiddet bağımlısı bu kişiyi adli kontrolle serbest bırakmaya bizim hukukumuz izin verir mi? Bunu tutuklamayacaksın da kimi tutuklayacaksın?

Uzmanlar uyardı: Toplu taşımada kapı ve pencereleri açın

Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, belediyelere ‘salgının ucundan tutma’ çağrısı yaparak, toplu taşıma araçlarının havalandırılması için gerekli önlemleri almalarını istedi. Çalışır, kapalı ortamlardaki virüs yükünü azaltmak için kapı ve pencerelerin açık tutulması gerektiğini söyledi.

Sedef Kabaş için AYM’ye başvuru

‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) tedbir ve öncelik talepli bireysel başvuruda bulunuldu.