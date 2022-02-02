Aşı karşıtlarının hedef aldığı Prof. Dr. Şenol’a destek

Aşı karşıtlarının Twitter üzerinden hedef aldığı mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek yağdı.

Fotoğraf: dresinsenol.com

Covid-19 pandemisinin başından beri bilgi, birikim ve deneyimini paylaşan Şenol’a, ‘aşı karşıtlarının saldırısı’ devam ediyor. Aşı karşıtlarının daha önce de hedef aldığı uzman hekim suç duyurusunda bulunmuştu.

Çarşamba akşamı Büyük Uyanış Hareketi isimli aşı karşıtı oluşumun Twitter hesabı üzerinden ‘#YokDeveEsinŞenol’ diye bir etiket açıldı. Şenol’u hedef gösteren oluşumun hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etiketlenerek “Bu ahlaksız, seviyesiz ve umutsuz vakayla siz ilgilenmeyecekseniz, gücünüz yetmiyorsa bize söyleyin biz ilgilenelim. Bu işin sonu kötüye gidecek haberiniz olsun” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Şenol gibi sık sık aşı karşıtlarının hedefi haline gelen çok sayıda meslektaşı da ‘#EsinSenolYalnızDeğildir’ etiketi altında destek mesajları yazdı.

Aklın, bilimin, vicdanın sesi Prof. Dr. Esin Şenol @esenol hocamızın yanındayız.#EsinSenolYalnizDegildir



Çirkin, saldırgan ve tehdit içeren tweetler atan hesaplar ve bu hesap ile ilgilenmeyecek misiniz @TwitterTurkiye@saglikbakanligi ? pic.twitter.com/0uCYSj9yZd — Demokratik Katılım Grubu (@DkgTabip) February 2, 2022

Elbette ve her zaman Prof. Dr. Esin Şenol @esenol hocamızın yanındayız.#EsinSenolYalnizDegildir



Biliminsanları tehdit ediliyor. Kabul edilemez! @TwitterTurkiye https://t.co/yiLbDioJzX — TTB Aile Hekimliği Kolu TTB-AHEK (@TtbAhk) February 2, 2022

Ülkenin dili ne zehirli,ne çirkin hale geldi. Konuşulmuyor,kavga ediliyor.Eleştirilmiyor,hakaret ediliyor.İnsanımız nezaket diline ve huzura aç.İnsanlar sınırlarını bilmiyor ve seviyelerini gittikçe aşağı çekiyor.Çocuklarımıza böyle mi örnek olacağız biz⁉️#YokDeveEsinSenol — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) February 2, 2022

Doğruyu söyleyenin dokuz köyden kovulmadığı bir ülke hayali uzak mı bize #esinsenolyalnızdeğildir — oguz kilinc (@oguzkilinc1) February 2, 2022

Esin Davutoğlu Şenol her türlü trol saldırısına rağmen doğruları söylemekten çeknmeyen değerli bir bilim insanıdır.@esenol — TCKemalBildiş (@TCKemalBildis) February 2, 2022

Esin hoca Pandemi gerçeklerinin sözcüsü, bilimsel bilginin taşıyıcısıdır. #EsinŞenolYalnızDeğildir https://t.co/WepRYDXDpd — Halis Yerlikaya (@hlsyrlky) February 2, 2022