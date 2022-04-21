Artık Taylor Swift’in adını taşıyan bir kırkayak var

ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in (32) adı yeni bulunan bir kırkayak türüne kondu.

Fotoğraflar: Reuters / Derek Hennen

Böcekbilimci Derek Hennen, 2020 yılında Tennessee eyaletinde bulduğu kırkayağa ‘Nannaria swiftae’ adını verdi. Hennen’ın Jackson Means ve Paul Marek’le kaleme alarak bunu da içeren 17 yeni türü tanıttığı makale ‘ZooKeys’ adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Araştırma yapmak için 17 eyaleti gezen Hennen ve arkadaşlarının Swift’e adadıkları kırkayak türünün bulunduğu Tennessee şarkıcının kariyerine başladığı yer. Swift okul yıllarında country müzik kariyeri için eyaletin başkenti Nashville’e taşınmıştı.

Swift’in adının konduğu türün ‘değişik ayakları’ ve genetik unsurları göze alındığında benzersiz bir tür olduğunu belirten Hennen, Fall Creek Şelaleleri Eyalet Parkı’nda bulunduğu için korunabileceği bir ortamda olduğu ve uzun süre

Hennen, karısının adını da bir türe vermeyi ihmal etmedi: Marian: Nannaria marianae.