Artık onlar ‘Sincaplar’ değil ‘Çitalar’

Benin Futbol Federasyonu, ülkenin milli takımının ‘Sincaplar’ olan takma adını ‘Çitalar’ olarak değiştirdi.

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Taraftarların, sincap gibi küçük bir hayvanın takıma ‘güçsüz, zayıf’ imajı verdiğini belirterek yakınmasını dikkate alan federasyon daha güçlü, hızlı bir hayvanı seçti.

Federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ”Takımın takma adı spor dünyasındaki hırs ve tutkumuzu yansıtmalı, taraftarların coşkusunu yansıtmalı. Bu nedenle yönetim kurulu olarak Benin’in milli takımının takma adının değişmesi için bir komisyon kurduk ve çitada karar kıldık.”

Federasyon Başkanı Mathurin de Chacus da, ”Bundan böyle ‘sincaplar’ yok, futbolcularımıza ‘çitalar’ diye hitap edeceğiz” diyerek isim değişikliğini duyurdu.

Takım bundan böyle ülkenin resmi dili Fransızca olduğu için bu dilde ‘çitalar’a karşılık gelen ‘Guepards’ olarak anılacak.

Afrika’daki 54 milli takımının çoğunun takma adı bir hayvan ismi. Lesotho’da ‘Timsahlar’, Senegal’de ‘Aslanlar’, Kongo demokratik Cumhuriyeti’nde ‘Leoparlar’, Fildişi Sahili’nde ‘Filler’ kullanılıyor.