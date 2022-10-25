Arter’den yeni seminer: Çağdaş sanatta müzik ve ses

Müzik ve ses, çağdaş sanat işlerindeki ağırlığını artırıyor. Arter bu alanı derinlemesine anlamak isteyenler için dört haftalık bir seminer programı düzenledi.

Arter Sanat Müzesi’nin Öğrenme Programı kapsamında düzenlediği ‘Çağdaş Sanatta Müzik ve Ses’ semineri 8, 15, 22 ve 29 Kasım 2022 Salı günleri 19.00 – 20.30 saatleri arasında Arter’in Atölye mekanında gerçekleşecek. Bu programla seminerler tekrar fiziki ortama dönüyor.

Cambridge Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (İTÜ MİAM) eğitimini tamamlayan müzikolog Rana Gediz İren‘in vereceği seminerde, 20. yüzyılın erken dönemlerinden günümüze uzanan klasik müzik pratikleri ile çağdaş sanat arasındaki katmanlı ilişkiler kronolojik olarak incelenecek. Gelişen dijital teknolojilerin de etkisiyle güncel bestecilerin eserlerinde görsel sanatçılarla işbirlikleri ele alınacak.

Seminerin biletleri Arter’den temin edilebilir; 0212 708 58 01 numaralı telefonu arayarak veya [email protected] adresine yazarak rezervasyon yaptırılabilir.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.