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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Tekin: Türkiye, Suriye’de pekişmelidir

Devleti, hamasetçiler değil; akıl yürütenler, siyasetlerini dengede tutanlar yönetebilirler.  

ABD siyasetine hâkim belli çevreler ülkemizin varlığına tahammül etmeleri gerektiğini öğrenmeliler.


Türkiye sınırları içinde 84 milyon insandan bahsediyoruz.

ABD, PKK’ya, güya IŞİD’le mücadele ediyor, diyerek bir ordu donatacak silah veriyor, militanları eğitiyor, parayla besliyor.

(ABD’nin =Siyonistlerin) bütün meselesi bizi zayıf dengede tutmak.

Putin ayrı belâ.

Tel Rıfat’tan füze fırlatarak Afrin’de hastaneyi bombalayanları Rusya koruyup gözlüyor.

Türkiye, Suriye’de pekişmelidir.

Onun için oranın insanını kazanacak faaliyetlerde bulunmalıdır.

‘İnsanî müdahale’ çok ama çok önemli.

Arslan Tekin’in yazısı

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