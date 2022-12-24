Arslan Tekin: Müritlerini o şablon içinde şekillendiriyorlar

Tarikat şıhlarının/şeyhlerin/şeflerinin giyimlerine bakın, her biri kendi stilini ortaya koymuştur. Sarık, şalvar, cübbe değişmez; ancak, sarık da şalvar da cübbe de“kombin” esaslı. Kendilerince tepeden tırnağa bir tarz ortaya koyuyorlar, “İslâmî” giyiniş budur, diye dayatıyorlar. Fikirleri de kalıba sokulmuştur. Anlama sınırları neyse bilgileri de o. Öyle olsa, kimse itiraz edemez. Ama ne anladılarsa, dinin esası olarak beyinlere sokuyorlar. Bir şablon çiziyorlar ve müritlerini o şablon içinde şekillendiriyorlar.

Arslan Tekin’in yazısı