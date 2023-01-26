Arslan Bulut: Bunların gerçek makamı soytarılık

Yalakalığı aşan bu tutumlar neden alenileşti?

Siyasi mevki sahipleri, kendilerine yalakalık yapılmasına sessiz kaldığı için olmasın? Siz, pahalılıktan yakınanları suçlarsanız, milletvekiliniz de onlara ayakkabı yalatmaya çalışır elbette…

Tabii yalakalık sadece iktidarda olana yapılmıyor, iktidara gelmesi ihtimal dahilinde olanlar dahil, herkesin etrafındaki çemberde bu tür insanlar bulunuyor. Demokrasiyi de adalet kavramını da içselleştiremedikleri belli…

Padişahlar, yalaka ihtiyacını, yanlarında bir soytarı çalıştırarak karşılardı. Şimdi ise siyasette yükselmenin temel ölçütü, yalakalık! Öyle ki en yüksek mevkiler en iyi yalakalık yapanlara veriliyor. Oysa bunların gerçek makamı soytarılıktır…

Arslan Bulut’un yazısı