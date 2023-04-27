Arsenal’ı yenen Manchester City, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı

İngiltere Premier Lig’de lider Arsenal’ı ağırlayan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

Haaland. Fotoğraf: Manchester City/Twitter

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City, ligde son üç maçında berabere kalarak yara alan lider Arsenal’ı ağırladı.

Manchester temsilcisi, seyircisinin desteğini arkasına alarak başladığı maçın 7’nci dakikasında Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne’nin golüyle 1-0 öne geçti. Saliba’nın eksikliğini bu maçta da yoğun şekilde hisseden Arsenal kalesine yüklenmeye devam eden ev sahibi ekip, 45+2’nci dakikada John Stones ile skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarının başında bir kez daha sahneye çıkan Kevin de Bruyne, şık golüyle takımını 54’ücü dakikada 3-0 öne geçirdi. Arsenal’ın 86’ncı dakikada Holding ile farkı ikiye indirdiği mücadelenin 90+5’inci dakikasında Norveçli futbolcu Haaland, maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-1.

Son altı sezonda beşinci şampiyonluğu kovalayan ve iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu galibiyetinin ardından puanını 73’e çıkarırken, lider Arsenal 75 puanda kaldı.

Arsenal, ligde 2 Mayıs günü sahasında Chelsea’yi ağırlayacak. Manchester City ise 30 Nisan’da deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.