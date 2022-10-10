Arnavutköy halkı direnişte: ‘Kaldırımlar işgal altında, yeşil alanlar gasp edildi’

İstanbul Arnavutköy’de yurttaşlar, iş yerlerinin artması, kaldırımların işgal edilmesine karşı direnişte. Beşiktaş Belediyesi’ne başvuruları sonuçsuz kalan halk muhtarlık önünde basın açıklaması düzenleme kararı aldı.

Toplantı 16 Ekim saat 14.00’te olacak.

Fotoğraf: Wikipedia

Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği’nin basın toplantısını duyurduğu açıklaması şöyle:

“Tarihi ve kültürel varlıkları kanunla koruma altında olması gereken mahallemiz, iş yerlerinin hızla artması sonucu güvenlik, sokak ve kaldırım işgali, yeşil alanların gasp edilmesi, gürültü, kirlilik, alt yapı yetersizliği gibi birçok sorunun altında ezilmektedir. Sakinlerinin yaşam hakları ellerinden alınmaktadır.

Ruhsat verme yetki ve sorumluluğuna sahip Beşiktaş Belediyesi ve diğer sorumlu kurumlar bu gidişe son verilmesi için yaptığımız başvurulara duyarsız kalmaktadır.

Mahallemizde yaşamı savunmak, bu gidişin sorumlularına karşı sesimizi yükseltmek için tüm aile fertleriniz ve komşularınızla birlikte hepinizi Arnavutköy muhtarlığının önünde yapacağımız basın açıklamasına bekliyoruz.”