Armağan Çağlayan YouTube’a veda etti

Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan, YouTube’da yaptığı programlara son verdiğini açıkladı.

Yapımcı ve programcı 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, geçen ay akciğer kanserine yakalandığını ve tedavisinin başladığını duyurmuştu.

Doktorların tedavi sürecinde ‘işlerinizi azaltın’ uyarısına kulak veren Çağlayan, YouTube’a veda ettiğini duyurdu.

‘196Sekiz’ adlı YouTube kanalında ‘Gör Beni’, ‘Uçuk Kaçık Masallar’, ‘Dur Bi Dinle’, ‘Yeme De Yanında Yat’ ve ‘Zor Ama Yine De Sor’ adlı programların sunuculuğunu yapan Çağlayan, kanala veda ettiği haberini dün yapılan son çekimden fotoğrafla duyurdu:

“Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı… Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle… Her şey için çooook teşekkürler… Minettarız…”