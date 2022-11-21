Armağan Çağlayan hastalığını Instagram’dan duyurdu: Haftaya tedavim başlıyor

Yapımcı ve programcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını ve önümüzdeki hafta tedavi sürecine başlayacağını duyurdu.

Armağan Çağlayan Youtube kanalında ses getiren röportajlar yapıyor

YouTube kanalında yaptığı programlarla son dönemde adından sıkça söz ettiren 56 yaşındaki Çağlayan, Instagram hesabı üzerinden yaşadığı sağlık sorununu sevenleriyle paylaştı.

Akciğerinde kitle tespit edildiğini ve bunun ‘yüksek ihtimalle kanserli’ olduğunu belirten Çağlayan, önümüzdeki haftadan itibaren tedavi sürecine gireceğini söyledi.

25 Kasım’daki ‘Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’nin ardından bir süre zorunlu bir ara vereceğini fakat bunun fazla uzun sürmeyeceğini belirten Çağlayan’ın paylaşımı şöyle:

“Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Beş aydır sahnelemekte olduğumuz ‘Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle.”

Öte yandan Çağlayan, dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için sık sık durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunacağını da belirtti.