Armağan Çağlayan: Tek bir şeyden korkuyorum, acı çekmek istemiyorum

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, Youtube kanalında kanserden ölen Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadır’la yaptığı programda gözyaşlarını tutamadı. Kalkavan’ın öldüğü gün ciğerinde kitle bulunduğunu söyleyen Çağlayan, ‘Bir tek şeyden korkuyorum, acı çekmek istemiyorum’ dedi.

Yapımcı ve programcı Armağan Çağlayan, geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını ve önümüzdeki hafta tedavi sürecine başlayacağını duyurmuştu.

Çağlayan Youtube kanalında yaptığı programa geçen ay akciğer kanserinden ölen Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı’yı konuk etti.

Bahadırlı ile sohbet ettiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan Çağlayan, Kalkavan’ın öldüğü gün ciğerinde kitle bulunduğunu aktardı.

“Ben de Billur Hanım gibi Check-up’a gittim ve orada çıktı. Şimdi korkuyor muyum? Hayır! Tek bir şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar…”