Armağan Çağlayan’dan yeni haber: Lenflerim temiz

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, yaptırdığı biyopsi sonucuna göre kitlenin lenflerine sıçramadığını bildirerek, çarşamba operasyon geçireceğini duyurdu.

Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Yapımcı ve programcı Çağlayan, geçen hafta akciğer kanserine yakalandığını ve tedaviye başlayacağını aktarmıştı.

Çağlayan, bugün İnstagram’dan sevenlerine ‘iyi haber‘ verdi.

Biyopsi sonucuna göre kitlenin lenflerine yürümediğini söyleyen Çağlayan, şunları kaydetti: “Perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere.”