Arjantin’deki maçta izdiham: Bir ölü

Arjantin’de, Gimnasia-Boca Juniors maçı sırasında izdiham yaşandı. Polisin biber gazı sıktığı stadyumda bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

20 bin kişilik Juan Carmelo Zerillo Stayumu’na girmek için kapıda 10 bin kişi bekliyordu. Fazla bilet satıldığı için dışarıda kalanlar içeri girmeye çalıştı. O sırada tribünde sıkışan binlerce kişi sahaya girdi.

Maç dokuzuncu dakikada durdu. Polis, o sırada sahadakileri ve dışarıdan içeri girmeye çalışanları dağıtmak amacıyla biber gazı sıktı, plastik mermi kullandı.

Gimnasia takımının kenti La Plata’daki San Martin Hastanesi, 57 yaşındaki bir adamın stadyumdan getirilirken kalbinin durması sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fazla bilet satılmasına ve sonrasında yaşananlara ilişkin soruşturma açıldı.

Hakem Hernan Mastrangelo, ”Hepimiz etkilendik. Nefes alamaz hale geldik ve bir anda durum kontrolden çıktı. Güvenlik çok zayıf kaldı” sözleriyle yaşananları anlattı.