Arjantin’de enflasyondan beklenenden hızlı yükseliyor

Arjantin’de resmi enflasyon yıllık yüzde 161 olarak ölçüldü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Arjantin’de devlet başkanlığına seçilen Javier Milei’nin merkez bankasının kapatılması ve ülkenin dolara geçmesi gibi radikal vaatleri var. Dün de Arjantin pesosunun dolar karşısında yüzde 50 devalüe edileceği açıklanmıştı.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo’ysa “Birkaç ay boyunca özellikle enflasyon açısından daha kötü olacağız” demişti.

Enflasyon da beklenenden hızlı artıyor.

Reuters’ın aktardığına göre enflasyon kasımda, yıllık yüzde 161, aylık yüzde 12,8 ölçüldü. Reuters’ın anketinde aylık artışın yüzde 11,8 olması bekleniyordu.

Ekim enflasyonu aylık yüzde 8,3, yıllık yüzde 142,7’ydi.