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Yaramazlara biraz batar!

Arjantin açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin’in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: AA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.


Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, komşu ülke Şili’de de hissedildi.

Depremin merkez üssü. Görsel: USGS

Arjantin basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi, tsunami tehlikesi nedeniyle Antarktika ve Magallanes bölgelerinin sahil kentlerinde ihtiyaten tahliye uyarısı verildiğini bildirdi.

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