Arif Nacaroğlu: Kaybedeceklerini anlayanlar seçimi bulandırmak için çıtayı yükselttiler

Az kaldı. Kaybedeceklerini anlayan çeteler, 5 maaşlı ahlaksızlar, rüşvetçi, yüzdeci muktedirler, uyuşturucu kaçakçıları ve bilumum kötü insanlar, emekçinin emeğine çöken kirli sermaye, besleme saldırganlar seçimi bulandırmak için çıtayı yükselttiler. Taşlı, sopalı saldırganlar ve onları izleyen güvenlik (?) güçleri hiç şaşırtıcı değil. Bu sahneleri biz ‘70’li yıllarda çok gördük. Her kirli saldırının içerisinden devletin kirli tarafıyla ilişkili görevliler çıkardı. Devlet bilmeden istemeden asla gerçekleşemeyecek katliamlar yaşadık gençliğimizde. O pis ilişkilerin küçücük kısımları Susurluk’ta kamyonun altında kaldı. Bugün o katliamlara karışmış sonra tövbekar (?) olmuş o kadar çok itirafçı var ki.

Arif Nacaroğlu’nun yazısı