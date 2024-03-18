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Yaramazlara biraz batar!

Arif Koşar: Allah’ın mülkü kulun zenginliği

Cumhur ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok malvarlığı sorusuna “Mülk Allah’ındır, biz emanetçiyiz” diyerek cevap vermişti. Gelen eleştiriler Altınok’u ve danışmanlarını huzursuz etmiş olmalı ki, onlarca daire, arsa, dükkan, bina ve şirketten oluşan mal varlığının bir bölümünü açıklamak zorunda kaldı. TL, döviz, hisse senedi gibi menkul kısmını ise açıklamadı.

Ne olsa tapusuna sahip oldukları, saymakta zorlandıkları, tepe tepe kullandıkları malları Allah’a ait. Öyledir tabi. Ancak, her nasılsa, malın sefasını sürüp mülkün gelirinden sonuna kadar istifade etmesini de bildiler.


Öyle ki, mülkiyeti Allah’a ait olmakla birlikte ABD darphanesinde basılan, kara para, rüşvet, ihalelerden alınan paylarla biriktirilen milyon dolarları sıfırlamak için gösterilen olağanüstü çaba, oğlanın durumu anlayamayıp yeni bir deyimin yaratılmasına sunduğu katkı takdire şayandı.

Erdoğan’ın hocası, Fatih Erbakan’ın babası Necmettin Erbakan vefat ettiğinde, çocukları mülkiyeti Allah’a ait olan kilo kilo altınları, evleri-barkları, arabaları villaları hakça paylaşmak için birbirlerine girmiş, demediklerini bırakmamış, üstüne davalık olmuşlardı.

Arif Koşar’ın yazısı

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