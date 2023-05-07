Arif Kızılyalın: Muhalefetin spor vaadi

Geçen hafta Türk sporunun yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğine dikkat çekmiştik. Çünkü, ülke insanının “adamcılık ve ranta dayalı tesisleşmeye” tahammülü yok. Konuyu CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut’a sordum. “İktidara geldiğimizde” diyerek söze girdi ve devam etti: “Sporun spor insanlarınca yönetilmesi gerektiğine, bakanlığın ikiye ayrılmasının önemine dikkat çektik, dinletemedik. 14 Mayıs sonrası, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde yapısı değişecek bakanlıklardan biri de spor olmalı. Sporun yönetimine gelirsek, mevcut kadrolarla 2024 Paris Olimpiyatlarına gidilir, ardından federasyon seçimleriyle siyasallaşma biter, Türk sporu tesis, personel ve planlama ile de çağa ayak uydurur.” Daha önce GSGM’de genel müdür yardımcılığı ve Halter Federasyonu başkanlığı da yapan Nuhut’un dosyasında projeler var. Yazmaya kalksak sayfalar yetmez, olmazsa olmaz dediği 2 nokta liyakat ve özerklik.

Arif Kızılyalın’ın yazısı