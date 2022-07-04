Arif Kızılyalın: Görünen o ki altılı masa artık tüm konularda anlaştı

Siyasete değinirsek, görünen o ki 6’lı masa artık tüm konularda anlaştı. Altı siyasi partinin lideri, ortak cumhurbaşkanını tarif ederken, “icraatçı ve devlet terbiyesini bilen biri..” diyorlar ısrarla. Bu aday kim diyecek olursanız, CHP’li milletvekili Yunus Emre, o ismi açıkladı; “Cumhurbaşkanı olacak kişide bulunması gereken özellikler” demeciyle. Diyor ki Emre, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sistemden çıkılması için, tüm muhalefet cephesini tek çatıda toplayan (toplayacak) bir aday gerekiyor. O da 6’lı masa performansıyla Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”
Bu aday Kılıçdaroğlu mudur, değil midir bilinmez ama bir gerçek var ki 6’lı masa birlikteliğini sürdürürse, anketlere göre, Millet İttifakı’nın adayı, her durumda Erdoğan’ı emekli edecek…