Arif Kızılyalın: Görünen o ki altılı masa artık tüm konularda anlaştı

Siyasete değinirsek, görünen o ki 6’lı masa artık tüm konularda anlaştı. Altı siyasi partinin lideri, ortak cumhurbaşkanını tarif ederken, “icraatçı ve devlet terbiyesini bilen biri..” diyorlar ısrarla. Bu aday kim diyecek olursanız, CHP’li milletvekili Yunus Emre, o ismi açıkladı; “Cumhurbaşkanı olacak kişide bulunması gereken özellikler” demeciyle. Diyor ki Emre, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sistemden çıkılması için, tüm muhalefet cephesini tek çatıda toplayan (toplayacak) bir aday gerekiyor. O da 6’lı masa performansıyla Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”

Bu aday Kılıçdaroğlu mudur, değil midir bilinmez ama bir gerçek var ki 6’lı masa birlikteliğini sürdürürse, anketlere göre, Millet İttifakı’nın adayı, her durumda Erdoğan’ı emekli edecek…

Arif Kızılyalın’ın yazısı