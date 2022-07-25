Arif Kızılyalın: CHP lideri, ‘Bay Kemal’ sözünü bile avantaj haline getirdi

Ve siyaset.. Şaka, maka CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten AKP iktidarına ülke yönetimi adına yol gösteriyor bir süredir. Geçen yıllarda emekli ikramiyesi konusunu gündeme getirmişti; AKP emeklilere yılda iki kez ikramiye vermeye başladı. Ardından memurlar çin 3600 ek gösterge konusunu açtı Kemal Bey, AKP onu da kaptı. Son tahlilde Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizlerini silin dedi; AKP, “Emir başımızın üstüne” diyerek milyonlarca kişinin borç faizini kaldırdı. Bu gidişle Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi politikalarını da anlatmaya başlarsa Saray, onu da yürürlüğe sokar, enflasyonu aşağı çeker, yoksulluğu bitirir!

İşin mizahi yönü bir yana, CHP lideri, iyi gidiyor. Erdoğan’ın “Bay Kemal” sözünü bile avantaj haline getirdi Balıkesir Mitingi’yle. İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı ve Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açılışlarında ise toplumsal mesajlar verdi; daha önemlisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında “soğukluk” olduğu iddialarını bitirdi. Kılıçdaroğlu, gerçekten CHP lideri olduğu günden beri en formda günlerini yaşıyor.

Arif Kızılyalın’ın haberi