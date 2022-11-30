Arda Güler’in dizinde travma tespit edildi

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler’in dizinden sakatlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, genç futbolcu Arda Güler’in dizinde travma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Kulübün açıklaması şöyle:
“Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır.”
Türkiye futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda Güler, yakın zamanda A Milli Takımı’na alınmıştı.