Arda Güler’in dizinde travma tespit edildi

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler’in dizinden sakatlandığı bildirildi.

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Fenerbahçe, genç futbolcu Arda Güler’in dizinde travma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulübün açıklaması şöyle:

“Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır.”

Türkiye futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda Güler, yakın zamanda A Milli Takımı’na alınmıştı.