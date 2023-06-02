Arçelik ‘hack’lendi: 30 bin kişinin verileri çalındı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), beyaz eşya ve teknoloji firması Arçelik’in satış hedefi kampanyaları için kullandığı ‘Arçelik BizBize’ mobil uygulaması ve sitesinin hacklendiğini ve 30 bin 373 kişinin verilerinin ele geçirildiğini açıkladı.

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KVKK, yetkisiz kişilerce sistemde yönetici paneline erişildiği ve Almanya’da görünen bir IP adresine kişisel verilerin aktarıldığının tespit edildiğini belirtti.

İhlalden etkilenenlerin bayi ve yetkili servis çalışanları olduğu aktarıldı. 30 bin 373 kişinin verilerinin çalındı.

KVKK, kişisel verilerin kimlik, iletişim, işlem güvenliği, kodu ve kullanıcı şifresi, kayıt ve güncelleme tarihi, son giriş tarihi, hesabının aktiflik durumu, cihaz modeli, versiyonu ve işletim sistemi bilgisi, uygulama versiyon bilgisi, bildirim izin durumu ve diğer bilgilerin ele geçirildiğini kaydetti.