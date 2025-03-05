Araştırma: Yüz yüze iletişimden bunalan genç yetişkinler çareyi 'ASMR'de arıyor

Yeni bir araştırmaya göre yüz yüze iletişimi ‘aşırı uyarıcı’ bulan genç yetişkinler, internette ‘Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi (ASMR)’ içerikleri izleyerek rahatlamaya çalışıyor.

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Britanya’daki Revealing Reality kuruluşundan araştırmacılar YouTube ve TikTok gibi platformlardaki abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarını üretenler ve dinleyenlerle görüştü.

2 bini aşan katılımcıyla görüşen araştırmacılar, ‘ASMR videoları’ izlemelerinin ardından gevşeyip uykuya daldıklarını öne süren gençlerin bu içeriklerle rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıp çalışmadıklarını sorguladı.

Çıkan raporda 18-44 yaş arası ‘genç yetişkin’ kategorisindeki katılımcıların, dış dünyadaki sesleri ve yüz yüze iletişimi ‘aşırı uyarıcı’ bularak bu tür etkileşimlerden kaçınma ihtiyacı duyarken ASMR içerikleri izleyerek rahatlamayı tercih etmeye meyilli oldukları belirtildi.

Katılımcılardan yaş aralığı 25-34 olanların yüzde 47’si gürültülü ve kalabalık ortamları ‘boğucu’ buluyor. Gençler, insanlarla sohbetlerini çevrimiçi olarak yapmayı ve yalnız çalışmayı tercih ediyor.

Araştırmacılar ayrıca insanların ‘ASMR’ içeriklerini kendilerini yalnız, gergin ve rahatsız hissettiğinde izlediğini gözlemledi.