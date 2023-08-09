Araştırma: Verdiği oydan en çok HDP, İYİ Parti ve AKP seçmeni pişman

MetroPoll Araştırma’nın anketine göre HDP/YSP seçmeninin 26,2’si, İYİ Parti seçmeninin 24,8’i, AKP seçmenininse yüzde 22,5’i verdiği oy nedeniyle pişmanlık duyuyor.

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MetroPoll,15-19 Temmuz tarihleri arasında seçmenlere “Son cumhurbaşkanı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Toplam 1746 kişiyle düzenlenen ankette seçmenlerin verdiği cevaplara göre sırasıyla en çok Zafer Partisi, HDP, İYİ Parti ve AKP seçmeni oy tercihi nedeniyle pişman.

Anketin parti parti pişmanlık oranları şöyle:

AKP: Yüzde 22,5.

CHP: Yüzde 19,9.

MHP: Yüzde 20,9.

İYİ Parti: Yüzde 24,8′.

HDP/YSP: Yüzde 26,2.

YRP: Yüzde 24,7.

TİP: Yüzde 20,8.

Zafer Partisi: Yüzde 37,1.